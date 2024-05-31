Махачев и Порье устроили словесную перепалку на битве взглядов

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и американский боец Дастин Порье повздорили на битве взглядов перед боем на турнире UFC 302.

Во время дуэли взглядов у бойцов завязался конфликт, после которого Махачев замахнулся на Порье.

Напомним, что встреча Махачев — Порье состоится на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним в UFC.