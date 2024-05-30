Головин не попал в символическую сборную Лиги 1 по итогам сезона-2023/24
Российского хавбека «Монако», в отличие от версии портала WhoScored, в официальной команде сезона не оказалось.
Символическая сборная Лиги 1 по итогам сезона-2023/24 выглядит следующим образом:
вратарь — Люка Шевалье;
защитники — Ашраф Хакими, Маркиньос, Лени Йоро, Брэдли Локо;
полузащитники — Пьер Лис-Мелу, Витинья, Такуми Минамино;
нападающие — Пьер-Эмерик Обамеянг, Килиан Мбаппе, Александр Ляказетт.
В нынешнем сезоне первенства Франции 28-летний футболист сыграл 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.
По итогам нынешнего сезона «Монако» набрал 67 очков и занял второе место.
Ранее сообщалось, что Головин вернётся в Россию в отпуск.