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Головин не попал в символическую сборную Лиги 1 по итогам сезона-2023/24

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Французская Лига 1 представила символическую сборную турнира по итогам сезона-2023/24.

Российского хавбека «Монако», в отличие от версии портала WhoScored, в официальной команде сезона не оказалось.

Символическая сборная Лиги 1 по итогам сезона-2023/24 выглядит следующим образом:

вратарь — Люка Шевалье;

защитники — Ашраф Хакими, Маркиньос, Лени Йоро, Брэдли Локо;

полузащитники — Пьер Лис-Мелу, Витинья, Такуми Минамино;

нападающие — Пьер-Эмерик Обамеянг, Килиан Мбаппе, Александр Ляказетт.

В нынешнем сезоне первенства Франции 28-летний футболист сыграл 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.

По итогам нынешнего сезона «Монако» набрал 67 очков и занял второе место.

Ранее сообщалось, что Головин вернётся в Россию в отпуск.

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