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Головин вернётся в Россию в отпуск

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Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что игрок проведёт отпуск в России.
Головин вернётся в Россию в отпуск
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Он восстанавливается, динамика положительная. Всё идёт по плану. Александр в ближайшие несколько дней вернётся в Россию в отпуск», — цитирует Клюева ТАСС.

Напомним, что весной россиянин получил травму голеностопа. В сезоне-2023/24 футболист провёл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. «Монако» стал серебряным призёром Лиги 1.

Ранее сообщалось, как Александр Мостовой оценил игру Александра Головина.

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