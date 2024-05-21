Головин вернётся в Россию в отпуск
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«Он восстанавливается, динамика положительная. Всё идёт по плану. Александр в ближайшие несколько дней вернётся в Россию в отпуск», — цитирует Клюева ТАСС.
Напомним, что весной россиянин получил травму голеностопа. В сезоне-2023/24 футболист провёл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. «Монако» стал серебряным призёром Лиги 1.
Ранее сообщалось, как Александр Мостовой оценил игру Александра Головина.