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Мостовой: Головин вернётся в Россию без титулов и больше никогда не станет чемпионом РПЛ

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин — один из лучших наших футболистов, но он больше никогда не станет чемпионом России. Почему? Сейчас ещё поиграет несколько лет в «Монако», а потом будет заканчивать в каком-нибудь клубе. Он вернётся в Россию без титулов, потому что играл в «Монако», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что весной россиянин получил травму голеностопа. В «Монако» заявили, что его восстановление займёт несколько недель.

В текущем сезоне футболист провёл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее Головин прокомментировал прямой выход команды в Лигу чемпионов УЕФА сезона-2024/25.

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