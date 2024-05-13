Головин: для меня важно быть участником ЛЧ, это идёт ещё со времён ЦСКА
«Для меня действительно важно быть участником Лиги чемпионов. Это идёт ещё со времён ЦСКА, когда было много ярких матчей и эмоций. Для меня это особый турнир», — сказал Головин «Спорт-Экспресс».
Накануне монегаски обыграли «Монпелье» (2:0) и гарантировали себе второе место за тур до финиша чемпионата и впервые с сезона-2018/19 напрямую вышли в Лигу чемпионов без квалификационных раундов.
Ранее сообщалось, что Головин впервые в карьере стал серебряным призёром французской Лиги 1.