Головин: для меня важно быть участником ЛЧ, это идёт ещё со времён ЦСКА

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал прямой выход команды в Лигу чемпионов УЕФА сезона-2024/25.

«Для меня действительно важно быть участником Лиги чемпионов. Это идёт ещё со времён ЦСКА, когда было много ярких матчей и эмоций. Для меня это особый турнир», — сказал Головин «Спорт-Экспресс».

Накануне монегаски обыграли «Монпелье» (2:0) и гарантировали себе второе место за тур до финиша чемпионата и впервые с сезона-2018/19 напрямую вышли в Лигу чемпионов без квалификационных раундов.

Ранее сообщалось, что Головин впервые в карьере стал серебряным призёром французской Лиги 1.