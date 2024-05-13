Головин впервые в карьере стал серебряным призёром французской Лиги 1

«Монако» по итогам сезона-2023/24 занял второе место во французской Лиге 1.

Российский полузащитник команды Александр Головин впервые в карьере стал серебряным призёром Лиги 1. До этого он дважды завоёвывал бронзу в составе «Монако».

Накануне монегаски обыграли «Монпелье» (2:0) и гарантировали себе второе место за тур до финиша чемпионата и впервые с сезона-2018/19 напрямую вышли в Лигу чемпионов без квалификационных раундов.

Головин в этом сезоне французской Лиги 1 провёл 25 матчей, забив шесть мячей и отдав шесть результативных передач.

Ранее Головин рассказал о ходе восстановления после травмы.