Головин попал в сборную сезона Лиги 1 по версии WhoScored

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную сезона-2023/24 французской Лиги 1 по версии WhoScored.

WhoScored присудил россиянину 7,3 балла. Наивысшую оценку получил нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе — 7,7.

Сборная Лиги 1: Доннарумма, Лала, Синго, Балерди, Локо, Дель Кастильо, Саванье, Витинья, Головин, Мбаппе и Сотока.

В сезоне-2023/24 российский футболист провёл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. «Монако» стал серебряным призёром Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Головин вернётся в Россию в отпуск.