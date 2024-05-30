Валиева поддержала уроки полового воспитания в школах

Фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о потенциальном введении уроков полового воспитания в российских школах.

«Если этот урок будет вести тот, кто ведёт русский язык, то это не очень. Если этот урок будет вести специалист, то да. Это очень нужно», — заявила Валиева в интервью проекту Павла Компана «500 страниц ответов».

В начале года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева посетила музыкальную премию в сопровождении блогера Янгера.