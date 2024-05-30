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Карпов: «Зенит» и «Спартак» хотят подписать хавбека «Локомотива» Глушенкова

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Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» проявляют интерес к полузащитнику «Локомотива» Максиму Глушенкову.

24-летний футболист предпочитает продолжить карьеру в «Локомотиве». Глушенков сомневается в том, что будет получать достаточно игрового времени в «Зените», сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

По информации источника, хавбек может подписать новое соглашение с железнодорожниками, поскольку выполнил норму по результативным действиям в минувшем сезоне. 

В сезоне-2023/24 Глушенков провёл 38 матчей, отметившись восемью голами и 21 результативной передачей.

Ранее сообщалось, как Максим Глушенков прокомментировал своё непопадание в национальную сборную на июньский сбор.

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