Карпов: «Зенит» и «Спартак» хотят подписать хавбека «Локомотива» Глушенкова
24-летний футболист предпочитает продолжить карьеру в «Локомотиве». Глушенков сомневается в том, что будет получать достаточно игрового времени в «Зените», сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.
По информации источника, хавбек может подписать новое соглашение с железнодорожниками, поскольку выполнил норму по результативным действиям в минувшем сезоне.
В сезоне-2023/24 Глушенков провёл 38 матчей, отметившись восемью голами и 21 результативной передачей.
Ранее сообщалось, как Максим Глушенков прокомментировал своё непопадание в национальную сборную на июньский сбор.