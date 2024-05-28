Глушенков — о непопадании в сборную России: находился не в оптимальных кондициях

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал своё непопадание в национальную сборную на июньский сбор.

«Как я уже сказал, пришлось пропустить из-за небольших проблем со здоровьем несколько тренировок на неделе, находился не в оптимальных кондициях. Медицинский штаб «Локомотива» на связи со сборной, было принято совместное решение, что для меня лучше пропустить июньский сбор», — цитирует Глушенкова сайт клуба.

В текущем сезоне футболист забил шесть мячей и отдал 16 голевых передач в 29 матчах чемпионата России.

Встреча сборной России с командой Белоруссии пройдёт 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Отмечается, что матч будет учитываться в рейтинге ФИФА.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.