Смирнов: когда Заворотнюк приходила на каток, она оставляла приятное впечатление
«Приношу соболезнования. Она была прекрасным человеком, замечательной актрисой и супругой. Когда она приходила к нам на каток ещё до их свадьбы, то оставляла очень приятное впечатление», — цитирует Смирнова «Матч ТВ».
Сегодня стало известно, что на 54-м году ушла из жизни известная актриса Анастасия Заворотнюк. Около пяти лет она боролась с раком головного мозга. Её муж Пётр Чернышёв является пятикратным чемпионом США в танцах на льду. Их знакомство произошло на проекте «Ледниковый период».
Ранее Илья Авербух вспомнил, как поставил Чернышеву танец-предложение для Заворотнюк.