Авербух вспомнил, как поставил Чернышёву танец-предложение для Заворотнюк
«В «Ледниковом периоде» Пётр исполнил танец-предложение для Анастасии. Постановщиком этого танца, пускай незамысловатого, но очень трогательного, был я. Всегда буду это помнить», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».
Сегодня стало известно, что на 54-м году жизни не стало Анастасии Заворотнюк. Около пяти лет она боролась с раком головного мозга. Её муж Пётр Чернышёв является пятикратным чемпионом США в танцах на льду. Их знакомство произошло в проекте «Ледниковый период».
Ранее ISU почтил память олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова.