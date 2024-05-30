Авербух вспомнил, как поставил Чернышёву танец-предложение для Заворотнюк

Продюсер и хореограф Илья Авербух вспомнил историю, связанную с фигуристом Петром Чернышёвым и его женой актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сегодня умерла после болезни.

«В «Ледниковом периоде» Пётр исполнил танец-предложение для Анастасии. Постановщиком этого танца, пускай незамысловатого, но очень трогательного, был я. Всегда буду это помнить», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Сегодня стало известно, что на 54-м году жизни не стало Анастасии Заворотнюк. Около пяти лет она боролась с раком головного мозга. Её муж Пётр Чернышёв является пятикратным чемпионом США в танцах на льду. Их знакомство произошло в проекте «Ледниковый период».

Ранее ISU почтил память олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова.