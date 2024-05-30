Романо: «Реал» объявит о переходе Мбаппе в ближайшие две недели

Стало известно, когда мадридский «Реал» планирует объявить о переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети X, в клубе планируют представить игрока до начала чемпионата Европы — 2024. О подписании контракта с игроком будет объявлено в ближайшие две недели.

Напомним, что 25-летний француз объявил об уходе из парижского клуба по окончании сезона. По информации СМИ, игрок подпишет контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет выплачивать бонусы Мбаппе за ПСЖ.