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L'Équipe: «Реал» не будет выплачивать бонусы Мбаппе за ПСЖ

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не будет выплачивать бонусы нападающему Килиану Мбаппе, которые проигнорировали в «Пари Сен-Жермен».
L'Équipe: «Реал» не будет выплачивать бонусы Мбаппе за ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Gonzalo Arroyo Moreno

По информации L'Équipe, глава мадридской команды не собирается платить игроку €80 млн. Именно такую сумму задолжал ПСЖ футболисту, считая, что теперь все финансовые обязанности несёт «Реал». Парижане не выплатили Мбаппе зарплату за несколько месяцев и обещанные премиальные.

Напомним, что 25-летний француз объявил об уходе из парижского клуба по окончании сезона. По информации СМИ, игрок подпишет контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сказал о «Милане».

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