L'Équipe: «Реал» не будет выплачивать бонусы Мбаппе за ПСЖ
- Gettyimages.ru
- © Gonzalo Arroyo Moreno
По информации L'Équipe, глава мадридской команды не собирается платить игроку €80 млн. Именно такую сумму задолжал ПСЖ футболисту, считая, что теперь все финансовые обязанности несёт «Реал». Парижане не выплатили Мбаппе зарплату за несколько месяцев и обещанные премиальные.
Напомним, что 25-летний француз объявил об уходе из парижского клуба по окончании сезона. По информации СМИ, игрок подпишет контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сказал о «Милане».