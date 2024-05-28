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Мбаппе: в детстве я был большим поклонником «Милана» и всегда смотрю Серию А

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о «Милане».

«Итальянский футбол? Никогда не знаешь, что может случиться. Я всегда говорил: «Если однажды я поеду в Италию, то я поеду в Милан». В детстве я был большим поклонником «Милана» и всегда смотрю Серию А, каждую игру «Милана», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что Мбаппе объявил об уходе из парижского клуба по окончании сезона. По информации СМИ, игрок подпишет контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента. Отмечается, что подписной бонус будет составлять €100 млн.

Ранее сообщалось, что Мбаппе, Гризманн и Жиру вошли в заявку сборной Франции на Евро-2024.

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