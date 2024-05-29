Бонуччи объявил о завершении карьеры

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи принял решение завершить профессиональную карьеру.

Об этом спортсмен сообщил в своей социальной сети.

37-летний итальянец в составе «Ювентуса» восемь раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок Италии и пять раз Суперкубок страны.

Ещё одно чемпионство в Италии он завоевал в составе «Интера».

На разных этапах своей карьеры защитник выступал за «Милан», «Тревизо», «Бари», «Дженоа» и «Пизу», «Унион» и «Фенербахче».

Ранее нападающий «Милана» Оливье Жиру сообщил, что завершит карьеру в сборной Франции по окончании чемпионата Европы в Германии.