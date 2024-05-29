Бонуччи объявил о завершении карьеры
Об этом спортсмен сообщил в своей социальной сети.
37-летний итальянец в составе «Ювентуса» восемь раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок Италии и пять раз Суперкубок страны.
Ещё одно чемпионство в Италии он завоевал в составе «Интера».
На разных этапах своей карьеры защитник выступал за «Милан», «Тревизо», «Бари», «Дженоа» и «Пизу», «Унион» и «Фенербахче».
Ранее нападающий «Милана» Оливье Жиру сообщил, что завершит карьеру в сборной Франции по окончании чемпионата Европы в Германии.