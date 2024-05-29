Канчельскис: чем дольше Дзюба останется в футболе, тем лучше будет для него

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость об уходе нападающего Артёма Дзюбы из московского «Локомотива».

«Если он чувствует себя хорошо, то надо дальше помогать клубам, а если нет, то лучше завершать карьеру. На мой взгляд, чем дольше он остается в футболе, тем лучше будет для него самого. Но всё будет зависеть от его решения, — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Напомним, что 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее детский тренер Дзюбы заявил, что Артём найдёт себя в рекламе.