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Канчельскис: чем дольше Дзюба останется в футболе, тем лучше будет для него

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость об уходе нападающего Артёма Дзюбы из московского «Локомотива».
Канчельскис: чем дольше Дзюба останется в футболе, тем лучше будет для него
  • РИА Новости

«Если он чувствует себя хорошо, то надо дальше помогать клубам, а если нет, то лучше завершать карьеру. На мой взгляд, чем дольше он остается в футболе, тем лучше будет для него самого. Но всё будет зависеть от его решения, — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Напомним, что 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее детский тренер Дзюбы заявил, что Артём найдёт себя в рекламе. 

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