Детский тренер Дзюбы: Артём найдёт себя в рекламе

Александр Шупляков, детский тренер нападающего Артёма Дзюбы, прокоментировал новость об уходе игрока из московского «Локомотива».

«Он найдёт себя в рекламе. Может быть, пойдёт на телевидение, он может пошутить. Футбол будет вторичен. Возможно, в медиафутболе будет играть. Мне кажется, многим командам финансы не позволят обрести его. Но Дзюба точно не пропадёт. Однозначно, у него есть предложения. В РПЛ так быстро не забудут Артёма!» — сказал Шупляков «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее об интересе к Дзюбе рассказал генеральный директор подмосковных «Химок».