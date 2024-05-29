Гендиректор «Химок» — об интересе к Дзюбе: мы всех уведомим

Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев рассказал об интересе клуба к экс-нападающему московского «Локомотива» Артёму Дзюбе, который сегодня покинул стан железнодорожников.

«Прекрасно знаем о ситуации с Артёмом, за всеми следим. Пока прокомментировать нечего, как только вопрос решится — мы всех уведомим», — сказал Оленев РИА Новости.

Напомним, что 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

«Химки» по итогам сезона в Первой лиге напрямую вышли в РПЛ.

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» и тренерский штаб не попрощались с Дзюбой.