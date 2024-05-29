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Руководство «Локомотива» и тренерский штаб не попрощались с Дзюбой

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Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего Артёма Дзюбы, раскрыл подробности расставания игрока с «Локомотивом».
Руководство «Локомотива» и тренерский штаб не попрощались с Дзюбой
  • РИА Новости

«Насколько мне известно, у руководства и штаба с Артёмом не было никаких разговоров, объявлений, претензий или слов благодарности. Никто даже не попрощался с ним. Узнали об этой новости из соцсетей», — цитирует Гольдмана «Спорт-Экспресс».

Сегодня «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы на правах свободного агента по окончании срока контракта.

Напомним, что 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба не намерен завершать карьеру.

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