Руководство «Локомотива» и тренерский штаб не попрощались с Дзюбой

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего Артёма Дзюбы, раскрыл подробности расставания игрока с «Локомотивом».

«Насколько мне известно, у руководства и штаба с Артёмом не было никаких разговоров, объявлений, претензий или слов благодарности. Никто даже не попрощался с ним. Узнали об этой новости из соцсетей», — цитирует Гольдмана «Спорт-Экспресс».

Сегодня «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы на правах свободного агента по окончании срока контракта.

Напомним, что 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба не намерен завершать карьеру.