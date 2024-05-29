Дзюба не намерен завершать карьеру

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего Артёма Дзюбы, прокомментировал будущее своего клиента после ухода из «Локомотива».

«Дзюба не собирается заканчивать карьеру. Артём точно хочет продолжать играть. Где окажется он, пока непонятно», — цитирует агента Sport24.

Он добавил, что в настоящий момент ведутся переговоры с клубами и в ближайшее время наступит ясность по поводу будущего.

«За рубеж? Есть разные варианты, но приоритет Артёма — играть в России», — отметил он.

Сегодня «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы на правах свободного агента по окончании срока контракта.

Напомним, что 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее Наир Тикнизян заявил, что Дзюба способен выступать в любом клубе РПЛ.