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Дзюба не намерен завершать карьеру

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Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего Артёма Дзюбы, прокомментировал будущее своего клиента после ухода из «Локомотива».
Дзюба не намерен завершать карьеру
  • РИА Новости

«Дзюба не собирается заканчивать карьеру. Артём точно хочет продолжать играть. Где окажется он, пока непонятно», — цитирует агента Sport24.

Он добавил, что в настоящий момент ведутся переговоры с клубами и в ближайшее время наступит ясность по поводу будущего.

«За рубеж? Есть разные варианты, но приоритет Артёма — играть в России», — отметил он.

Сегодня «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы на правах свободного агента по окончании срока контракта.

Напомним, что 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее Наир Тикнизян заявил, что Дзюба способен выступать в любом клубе РПЛ.

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