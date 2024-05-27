Тикнизян считает, что Дзюба способен выступать в любом клубе РПЛ

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказал мнение, что нападающий Артём Дзюба способен выступать в любом клубе РПЛ.

«Дзюба — очень сильный футболист. Это потеря для любого клуба. Надеюсь, у него всё получится. Он жаждет побеждать и забивать. Желаю ему всего хорошего. Он ещё способен поиграть в любом клубе РПЛ», — цитирует Тикнизяна «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.

Ранее в «Химках» оценили вероятность подписания Дзюбы после выхода клуба в РПЛ.