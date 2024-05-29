Зобнин подал иск на 4 миллиона рублей против строительной компании
- РИА Новости
30-летний футболист подал иск против компании-застройщика «Мегаполис Груп», сообщает Telegram-канал Mash.
В заявлении полузащитника московской команды отмечается, что застройщик не сдал его квартиру вовремя, в связи с чем он требует взыскать неустойку.
По информации источника, Зобнин также потребовал оштрафовать компанию и заставить её заплатить компенсацию за нанесение морального ущерба.
Ранее Георгий Джикия обратился в суд с требованием компенсации от строительной компании.