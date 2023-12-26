Джикия обратился в суд с требованием компенсации со строительной компании

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия пытается вернуть деньги за недобросовестное выполнение ремонтных работ.

30-летний защитник подал в Тушинский суд Москвы иск к строительной компании о взыскании неустойки по шести договорам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что «судом принят к рассмотрению иск к ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли».

Ранее Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».