Пименов: Тюкавину нужно выиграть золото с «Динамо», а уже потом думать о переезде в Европу
- РИА Новости
«Тюкавину нужно выиграть с «Динамо» золотые медали [РПЛ] и тогда уже думать о европейских чемпионатах. Если этого не произойдёт, смысла пока ехать нет. А команда пока строится», — приводит слова Пименова Metaratings.
Пименов отметил, что если нападающий московской команды получит предложение от «Реала», то это совсем одна история, если позовут более скромные клубы, — лучше поднимать свой уровень в «Динамо».
В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал десять передач. Его контракт с клубом действует до 2028 года.
Ранее сообщалось, что Тюкавин планирует провести следующий сезон в РПЛ.