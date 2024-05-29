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Пименов: Тюкавину нужно выиграть золото с «Динамо», а уже потом думать о переезде в Европу

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Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о будущем форварда бело-голубых Константина Тюкавина.
Пименов: Тюкавину нужно выиграть золото с «Динамо», а уже потом думать о переезде в Европу
  • РИА Новости

«Тюкавину нужно выиграть с «Динамо» золотые медали [РПЛ] и тогда уже думать о европейских чемпионатах. Если этого не произойдёт, смысла пока ехать нет. А команда пока строится», — приводит слова Пименова Metaratings.

Пименов отметил, что если нападающий московской команды получит предложение от «Реала», то это совсем одна история, если позовут более скромные клубы, — лучше поднимать свой уровень в «Динамо».

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал десять передач. Его контракт с клубом действует до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Тюкавин планирует провести следующий сезон в РПЛ.

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