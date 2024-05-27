Нападающий «Динамо» Тюкавин планирует провести следующий сезон в РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о будущем в столичном клубе.

«Почему я в этом так уверен? Вот так вот», — цитирует Тюкавина Sport24.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал десять передач. Его контракт с клубом действует до 2028 года.

«Динамо» по итогам сезона заняло третье место в РПЛ. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали турнира достались «Краснодару».

Ранее Тюкавин заявил, что не верит в проклятие «Динамо».