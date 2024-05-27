Нападающий «Динамо» Тюкавин планирует провести следующий сезон в РПЛ
«Почему я в этом так уверен? Вот так вот», — цитирует Тюкавина Sport24.
В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал десять передач. Его контракт с клубом действует до 2028 года.
«Динамо» по итогам сезона заняло третье место в РПЛ. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали турнира достались «Краснодару».
Ранее Тюкавин заявил, что не верит в проклятие «Динамо».