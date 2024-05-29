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Сёмин: с правильным настроем Сафонов составит конкуренцию Доннарумме в ПСЖ

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский ПСЖ.
Сёмин: с правильным настроем Сафонов составит конкуренцию Доннарумме в ПСЖ
  • РИА Новости

«Если Матвей едет с мыслями, что он будет вторым вратарём, тогда ему не удастся выиграть конкуренцию, но если же он переходит с большими амбициями, мотивацией и правильным настроем, тогда он составит серьёзную конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме», — сказал Сёмин ТАСС.

Экс-наставник «Локо» отметил, что у российского вратаря в контракте не указано, что он будет вторым вратарём.

28 мая авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что Сафонов уже подписал контракт из столицы Франции.

Ранее Игорь Семшов заявил, что стимул Сафонова в ПСЖ — усадить на скамейку Доннарумму.

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