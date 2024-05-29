Семшов: стимул Сафонова в ПСЖ — усадить на скамейку Доннарумму

Бывший футболист Игорь Семшов высказался о главном стимуле голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Стимул Сафонова — усадить на скамейку Доннарумму. Из РПЛ приезжает вратарь, а Доннарумма приедет с чемпионата Европы. И вот надо будет его отправить на скамейку», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, вратарь «Краснодара» подписал с парижанами контракт до лета 2029 года, трансфер за €20 млн полностью завершён.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Энрике общался с Сафоновым по видеосвязи.