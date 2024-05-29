Агент: Слишкович покинул «Спартак» не из-за денег

Марияна Кашчелан, агент тренера «Спартака» Владимира Слишковича, прокомментировала уход специалиста из московского клуба.

«Владимир ушёл из «Спартака» по собственному желанию. Тяжело вспомнить тренеров красно‑белых за всю историю, кто уходил из клуба сам. Он поставил «Спартак» и себя выше своих интересов», — цитирует Кашчелан «Матч ТВ».

По её словам, Слишкович посчитал, что команде будет спокойнее начинать сезон с новым тренером.

«Тут не вопрос денег, причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Он хочет попробовать себя в роли главного тренера», — добавила она.

Сегодня стало известно, что специалист покинул клуб по собственному желанию. Таким образом, он не будет работать в тренерском штабе Деяна Станковича.

Напомним, что Слишкович был назначен исполняющим обязанности после увольнения Гильермо Абаскаля. Позже его утвердили главным тренером из-за регламента РФС. Под его руководством «Спартак» финишировал на пятой позиции в чемпионате России.

Ранее Владимир Слишкович рассказал, что хотел бы в будущем вернуться в «Спартак».