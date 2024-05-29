Агент: Слишкович покинул «Спартак» не из-за денег
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«Владимир ушёл из «Спартака» по собственному желанию. Тяжело вспомнить тренеров красно‑белых за всю историю, кто уходил из клуба сам. Он поставил «Спартак» и себя выше своих интересов», — цитирует Кашчелан «Матч ТВ».
По её словам, Слишкович посчитал, что команде будет спокойнее начинать сезон с новым тренером.
«Тут не вопрос денег, причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Он хочет попробовать себя в роли главного тренера», — добавила она.
Сегодня стало известно, что специалист покинул клуб по собственному желанию. Таким образом, он не будет работать в тренерском штабе Деяна Станковича.
Напомним, что Слишкович был назначен исполняющим обязанности после увольнения Гильермо Абаскаля. Позже его утвердили главным тренером из-за регламента РФС. Под его руководством «Спартак» финишировал на пятой позиции в чемпионате России.
Ранее Владимир Слишкович рассказал, что хотел бы в будущем вернуться в «Спартак».