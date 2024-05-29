RT в Telegram
Подпишись

Агент: Слишкович покинул «Спартак» не из-за денег

Короткая ссылка
Марияна Кашчелан, агент тренера «Спартака» Владимира Слишковича, прокомментировала уход специалиста из московского клуба.
Агент: Слишкович покинул «Спартак» не из-за денег
  • Gettyimages.ru

«Владимир ушёл из «Спартака» по собственному желанию. Тяжело вспомнить тренеров красно‑белых за всю историю, кто уходил из клуба сам. Он поставил «Спартак» и себя выше своих интересов», — цитирует Кашчелан «Матч ТВ».

По её словам, Слишкович посчитал, что команде будет спокойнее начинать сезон с новым тренером.

«Тут не вопрос денег, причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Он хочет попробовать себя в роли главного тренера», — добавила она.

Сегодня стало известно, что специалист покинул клуб по собственному желанию. Таким образом, он не будет работать в тренерском штабе Деяна Станковича.

Напомним, что Слишкович был назначен исполняющим обязанности после увольнения Гильермо Абаскаля. Позже его утвердили главным тренером из-за регламента РФС. Под его руководством «Спартак» финишировал на пятой позиции в чемпионате России.

Ранее Владимир Слишкович рассказал, что хотел бы в будущем вернуться в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить