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Перенёсший болезнь экс-игрок «Краснодара» Олссон планирует возобновить карьеру

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Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон, ныне выступающий за датский «Мидтьюлланд», рассказал о намерении вернуться в футбол.
Перенёсший болезнь экс-игрок «Краснодара» Олссон планирует возобновить карьеру
  • Gettyimages.ru
  • © Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket

«Я чувствую себя очень хорошо. Я практически умирал три недели, был без сознания и ничего не помню. Я верю, что ещё буду играть», — цитирует Олссона Inside the Games.

В феврале стало известно, что игрок был экстренно госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга после потери сознания.

Напомним, что Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он сыграл в 59 матчах за «быков» и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что Олссон восстановил речевые функции после тяжёлого заболевания.

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