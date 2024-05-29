Перенёсший болезнь экс-игрок «Краснодара» Олссон планирует возобновить карьеру
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«Я чувствую себя очень хорошо. Я практически умирал три недели, был без сознания и ничего не помню. Я верю, что ещё буду играть», — цитирует Олссона Inside the Games.
В феврале стало известно, что игрок был экстренно госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга после потери сознания.
Напомним, что Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он сыграл в 59 матчах за «быков» и забил четыре мяча.
Ранее сообщалось, что Олссон восстановил речевые функции после тяжёлого заболевания.