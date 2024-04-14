Экс-футболист «Краснодара» Олссон начал говорить после тяжёлого заболевания
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«Его физический прогресс значителен, и сейчас он активно тренирует способность ходить и может есть самостоятельно», — говорится в сообщении клуба.
В феврале стало известно, что игрок был экстренно госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга после потери сознания.
Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он сыграл в 59 матчах за «быков» и забил четыре мяча.
Ранее сообщалось, что Олссон отключён от аппарата ИВЛ и начал реабилитацию после заболевания мозга.