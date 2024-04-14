Экс-футболист «Краснодара» Олссон начал говорить после тяжёлого заболевания

Полузащитник «Мидтьюлланна» Кристоффер Олссон, ранее выступавший за «Краснодар», восстановил двигательные и речевые функции в ходе реабилитации после болезни.

«Его физический прогресс значителен, и сейчас он активно тренирует способность ходить и может есть самостоятельно», — говорится в сообщении клуба.

В феврале стало известно, что игрок был экстренно госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга после потери сознания.

Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он сыграл в 59 матчах за «быков» и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что Олссон отключён от аппарата ИВЛ и начал реабилитацию после заболевания мозга.