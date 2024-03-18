Экс‑футболист «Краснодара» отключён от аппарата ИВЛ и начал реабилитацию после заболевания мозга

Полузащитник «Мидтьюлланна» Кристоффер Олссон, ранее выступавший за «Краснодар», был отключён от аппарата ИВЛ и начал реабилитацию после заболевания мозга.

«По оценкам специалистов, период реабилитации растянется на несколько месяцев, его состояние постоянно оценивается и требует дальнейшего обследования и лечения, поэтому окончательный прогноз давать пока рано», — говорится на сайте клуба.

В феврале стало известно, что игрок был экстренно госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга после потери сознания.

Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он сыграл в 59 матчах «быков» и забил четыре мяча.

Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба приостановил переговоры с клубом о новом контракте.