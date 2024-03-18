Экс‑футболист «Краснодара» отключён от аппарата ИВЛ и начал реабилитацию после заболевания мозга
- РИА Новости
«По оценкам специалистов, период реабилитации растянется на несколько месяцев, его состояние постоянно оценивается и требует дальнейшего обследования и лечения, поэтому окончательный прогноз давать пока рано», — говорится на сайте клуба.
В феврале стало известно, что игрок был экстренно госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга после потери сознания.
Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он сыграл в 59 матчах «быков» и забил четыре мяча.
Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба приостановил переговоры с клубом о новом контракте.