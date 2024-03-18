«РБ Спорт»: Кордоба после ухода Ивича приостановил переговоры с «Краснодаром» о контракте

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба приостановил переговоры с клубом о новом контракте.

По информации «РБ Спорт», переговоры на время прекратились после отставки Владимира Ивича с поста главного тренера. Отмечается, что Кордоба хочет узнать о стратегии клуба на ближайшее время, у него также есть варианты с продолжением карьеры в Европе и на Ближнем Востоке.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о возвращении Мурада Мусаева на пост главного тренера.