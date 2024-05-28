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Экс-игрок ЦСКА Языджи назвал нелогичным свой переезд в Россию

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Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи высказался о своём переходе в ЦСКА в 2022 году.

«Это было нелогично. Я всё объясню, когда придёт время, ведь болельщики и люди, которые всегда меня поддерживали, заслуживают знать это. Мне понравилось, что я перешёл в ЦСКА. Когда я пришёл в команду, уже началась СВО и многие иностранцы захотели уйти. Я решил остаться, отблагодарив руководство за доверие, и они были удивлены», — цитирует Языджи So Foot.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейцев 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал новость о возможном уходе главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича со своего поста.

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