Нападающий ЦСКА Мусаев считает, что Игнашевич может проявить себя в РПЛ

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал новость о возможном уходе главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича со своего поста.

«Балтика» неплохо выглядела и осенью, и весной. Сергей Николаевич очень мне помогал, когда я был в клубе. Я считаю, что он хороший специалист. У него большой тренерский потенциал. Думаю, он спокойно может работать в РПЛ», — приводит слова Мусаева Metaratings.

Как сообщает «Чемпионат», Игнашевич окончательно решил покинуть «Балтику».

Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда набрала 26 очков в РПЛ и вылетела в Первую лигу, а также дошла до суперфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

Ранее Слишкович заявил, что поражение «Спартака» от «Балтики» в Кубке России стало самым сложным моментом.