Защитник «Тампы» Сергачёв стал амбассадором благотворительного фонда

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв стал амбассадором компании и благотворительного фонда «Пари и Побеждай».

«Я благодарен организации и фонду «Пари и Побеждай» за то, что согласились поддержать мои идеи, нацеленные на поддержку социальных проектов. Спорт должен объединять, давать обществу позитивные изменения, в которых оно нуждается. И я очень ценю, что мы будем вместе работать в этом направлении», — сказал представитель PARI.

Сергачёв примет участие в запуске различных социальных инициатив фонда. В центре внимания проектов будут такие программы, как помощь ветеранам спорта и спортсменам в трудных жизненных ситуациях, а также развитие спортивной инфраструктуры.

На доме в Нижнекамске, где вырос хоккеист и где живут его родители, появился мурал с его изображением. При поддержке компании был снят видеоролик, посвящённый игроку.

В сезоне-2023/24 он провёл за команду 36 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 20 (2 + 18) очков.

Ранее Сергачёв высказал мнение, что российские футболисты должны прославлять свой футбол в мире.