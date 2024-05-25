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Сергачёв: российские футболисты должны играть в больших лигах и прославлять наш футбол

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Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв считает, что российские футболисты должны прославлять свой футбол в мире.

«Я считаю, что российские футболисты должны уезжать в большие лиги, играть там и прославлять российский футбол в мире. Тем самым они будут повышать свой уровень, чтобы возвращаться в сборную России и быть намного сильнее, чем раньше. Всем понятно, что европейские лиги выше уровнем, чем РПЛ, поэтому если там будет играть россиянин, то я двумя руками за», — приводит слова Сергачёва «Чемпионат».

Он отметил, что если есть предложения, то почему бы не уехать даже на меньшие деньги, ведь если игрок будет работать, улучшать свою игру, то заработает больше.

Ранее Сергачёв высказался о своём восстановлении.

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