Карпов: Смолов может перейти из «Динамо» в «Краснодар»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, футболист может перейти в краснодарский клуб на правах свободного агента.

По информации источника, у 34-летнего нападающего также есть предложение из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне россиянин забил шесть голов и отдал пять голевых передач в 34 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном давлении из-за работы в России.