Тренер «Динамо» Личка — о работе в России: в Чехии меня никто не трогает

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном давлении из-за работы в России.

«В Чехии меня никто не трогает. Я приехал работать в Россию ещё до всей ситуации, которая сложилась. Я здесь остался, стараюсь работать. К тому же я свободный человек, могу сам решать, где я хочу работать», — цитирует Личку «Чемпионат».

18 мая председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб выполнил задачу на сезон и контракт с Личкой будет продлён автоматически.

Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». Столичный клуб стал третьим.

Ранее Личка высказался о своём будущем в клубе.