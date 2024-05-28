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Махачев — о Царукяне: он должен мне сказать спасибо

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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о соотечественнике Армане Царукяне.

«Не могли найти соперника мне. Я думаю, Арман должен мне сказать спасибо. Его подписали в UFC. На тот момент я вообще не знал Армана, не знал, какой у него стиль. Даже его бои не видел», — сказал Махачев на YouTube-канале UFC Eurasia.

14 апреля Царукян взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. Позже в команде спортсмена сообщили, что боец отказался от реванша с Махачевым на UFC 302.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Напомним, что Махачев подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

Ранее Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним в UFC.

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