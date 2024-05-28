Депутат Хамитов: международные чиновники от спорта отрицают объективную реальность

Зампредседателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов высказался о недовольстве финских чиновников тем, что сборная России по хоккею поднялась на вторую строчку в рейтинге IIHF.

«Злоба международных спортивных чиновников в адрес России дошла уже до отрицания объективной реальности. Теперь они хотят отменять рейтинги, в которых российские спортсмены находятся на высоких позициях. Что дальше? Захотят отменить клюшки и шайбы в хоккее, потому что ими играют россияне?» — приводит слова Хамитова РИА Новости.

Россия переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга из-за поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Лидирует в данном рейтинге Канада (4100).

Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.

Ранее Буре заявил, что IIHF не обсуждала на конгрессе вопрос пересмотра международного рейтинга из-за России.