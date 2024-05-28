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Буре заявил, что IIHF не обсуждала на конгрессе вопрос пересмотра международного рейтинга из-за России

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Представитель России в Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре ответил, обсуждался ли на конгрессе организации вопрос пересмотра международного рейтинга из-за России.

«Никакие вопросы, связанные с Россией, даже не затрагивались. Обсуждался ли вопрос о том, что нужно пересмотреть международный рейтинг IIHF в связи с тем, что Россия вышла в нём на второе место? Нет, это тоже не обсуждалось», — приводит слова Буре «Матч ТВ».

Россия переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга из-за поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Лидирует в данном рейтинге Канада (4100).

Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.

Ранее сообщалось, что в IIHF могут обсудить систему подсчёта очков в рейтинге из-за положения сборной России.

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