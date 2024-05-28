В IIHF могут обсудить систему подсчёта очков в рейтинге из-за положения сборной России

Глава Финского хоккейного союза и член совета IIHF Хейкки Хиетанен высказался о том, что Россия поднялась на второе место в обновлённом рейтинге сборных.

«Правильно ли, что они по-прежнему получают очки? Мы сейчас думаем, как с этим бороться в дальнейшем. Мы не хотели наказывать их понижением рейтинга или потерей очков, но теперь ещё раз обсудим положение в свете того, насколько справедлива эта ситуация для других стран. Саму систему менять не надо, но если позиция России сохранится, в дальнейшем будут возникать такие курьёзные ситуации», — приводит слова Хиетанена Yle.

Россия переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга из-за поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Лидирует в данном рейтинге Канада (4100).

Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент IIHF недоволен вторым местом России в рейтинге сборных.