Бывший вице-президент IIHF недоволен вторым местом России в рейтинге сборных

Бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) финн Калерво Куммола остался недоволен тем, что Россия поднялась на второе место в обновлённом рейтинге сборных.

«За три последних года моей работы Россия выиграла одну бронзовую медаль. Я не знаю, что там происходит, но это выглядит настолько нелепо, что лучше вообще упразднить этот рейтинг», — приводит слова Куммолы Ilta-Sanomat.

Россия переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга из-за поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Лидирует в данном рейтинге Канада (4100).

Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.

Ранее Кожевников прокомментировал заявление председателя Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона, сказавшего, что Россия должна оставаться в отстранении.