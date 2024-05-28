Бывший вице-президент IIHF недоволен вторым местом России в рейтинге сборных
«За три последних года моей работы Россия выиграла одну бронзовую медаль. Я не знаю, что там происходит, но это выглядит настолько нелепо, что лучше вообще упразднить этот рейтинг», — приводит слова Куммолы Ilta-Sanomat.
Россия переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга из-за поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Лидирует в данном рейтинге Канада (4100).
Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.
Ранее Кожевников прокомментировал заявление председателя Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона, сказавшего, что Россия должна оставаться в отстранении.