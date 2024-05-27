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Шахматист Карякин примет участие в забеге на Никольской улице

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что примет участие в забеге на Никольской улице.

«Я уже выступал на Никольской в прошлом году и с нетерпением жду возможности погрузиться в эту непередаваемую атмосферу снова. Более того, у меня есть возможность стать первым двукратным победителем показательных забегов на Никольской, ведь «Забег звёзд» я выиграл. Поэтому гарантирую — моим оппонентам точно не будет просто», — сказал Карякин.

На соревнованиях ожидается выступление более 200 легкоатлетов из разных регионов России и других стран. На Неделе лёгкой атлетики будут присутствовать Сергей Шубенков, Кристина Макаренко, Ярослав Ткалич, Эльвира Граборенко, Полина Кнороз и многие другие.

Неделя лёгкой атлетики входит в серию профессиональных легкоатлетических стартов Всероссийской федерации лёгкой атлетики «Королева российского спорта». На каждом этапе спортсмены набирают рейтинговые очки, позволяющие им попасть в финал серии, который пройдёт на чемпионате России в Екатеринбурге с 15 по 18 августа, а соревнования прыгунов в высоту и с шестом состоятся в Златоусте 24 августа.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин пригласил атлетов из СНГ на Игры дружбы.

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