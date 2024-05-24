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Мишустин пригласил атлетов из СНГ на Игры дружбы

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Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил спортсменов из стран СНГ выступить на Играх дружбы.
Мишустин пригласил атлетов из СНГ на Игры дружбы
  • РИА Новости

«Осенью ждём атлетов в России — на всемирных Играх дружбы. Это будет яркое спортивное событие», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Всемирные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира проведут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее сообщалось, что Свищёв считает, что WADA пытается отговорить спортсменов от участия в Играх дружбы.

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