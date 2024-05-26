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Аленичев призвал российских футболистов уезжать в Европу

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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев призвал российских игроков уезжать в Европу.

«Когда российские футболисты говорят, что не хотят играть в Европе, мне непонятно. Надо ехать. Возьмите интервью у Головина, Миранчука, Захаряна. Уверен, что все трое скажут: «Слава богу, что мы уехали из российского чемпионата». Хотя наверняка были сомнения при отъезде.

Хотелось бы, чтобы российские футболисты это поняли. Я про тех, кто заслуживают играть в Европе, а не по серую массу. Если есть возможность, надо уезжать туда, рисковать. Не надо бояться. Я прошел это и говорю, основываясь на опыте», — приводит слова Аленичева Sports.

В данный момент в Европе Арсен Захарян играет за «Реал Сосьедад», Александр Головин — «Монако», Алексей МИранчук — «Аталанту», Александр Кокорин — «Арис», Далер Кузяев — «Гавр», Магомед Оздоев — ПАОК.

Ранее Аленичев высказал мнение о нападающем команды Манфреде Угальде.

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