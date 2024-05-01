Аленичев: ноль голов Угальде никуда не годится, разговоры об адаптации — для слабых

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о нападающем команды Манфреде Угальде.

«Как показывает практика, ноль мячей в чемпионате — это никуда не годится. Можно говорить об адаптации, но это разговоры для слабых. Человек, который стоит €13 млн, должен в РПЛ пять-шесть мячей забивать за десять матчей», — цитирует ветерана «Чемпионат».

29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же заплатил за футболиста €13 млн.

Игрок провёл за команду восемь матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

Ранее Угальде рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.