Аленичев: ноль голов Угальде никуда не годится, разговоры об адаптации — для слабых
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«Как показывает практика, ноль мячей в чемпионате — это никуда не годится. Можно говорить об адаптации, но это разговоры для слабых. Человек, который стоит €13 млн, должен в РПЛ пять-шесть мячей забивать за десять матчей», — цитирует ветерана «Чемпионат».
29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же заплатил за футболиста €13 млн.
Игрок провёл за команду восемь матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
Ранее Угальде рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.