Источник: Латышонок подпишет контракт с «Зенитом» после финала Кубка России
- РИА Новости
Как сообщает «Мутко против», в «Зените» согласовали условия контракта с игроком. Планируется, что соглашение будет подписано после финала Кубка России, который состоится 2 июня.
В текущем сезоне вратарь сыграл за команду 33 матча, в которых пропустил 42 гола, а восемь матчей отстоял на ноль.
Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее Латышонок был признан лучшим голкипером в нынешнем розыгрыше Кубка России.