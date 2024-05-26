Источник: Латышонок подпишет контракт с «Зенитом» после финала Кубка России

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок скоро подпишет контракт с «Зенитом».

Как сообщает «Мутко против», в «Зените» согласовали условия контракта с игроком. Планируется, что соглашение будет подписано после финала Кубка России, который состоится 2 июня.

В текущем сезоне вратарь сыграл за команду 33 матча, в которых пропустил 42 гола, а восемь матчей отстоял на ноль.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Латышонок был признан лучшим голкипером в нынешнем розыгрыше Кубка России.