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Губерниев встал на защиту Песьякова после матча с «Зенитом»

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об оскорблении голкипера «Ростова» Сергея Песьякова после пропущенного гола в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Губерниев встал на защиту Песьякова после матча с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости, — просто дураки», — заявил Губерниев на «Матч ТВ».

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали РПЛ шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке.

Ранее стало известно, что Евгений Мележиков назвал иронией судьбы участие в награждении «Зенита» за победу в РПЛ.

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